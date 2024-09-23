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24 сентября, 12:40
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В селе Вознесеновка Целинного района продолжается благоустройство объектов отдыха и спорта.

В селе Вознесеновка Целинного района продолжается благоустройство объектов отдыха и спорта.

Здесь близится к завершению строительство многофункциональной площадки, которая станет отличным местом для спорта и спортивных мероприятий.

В рамках инициативного бюджетирования на спортплощадке устанавливают тренажёры. Это позволит жителям села поддерживать физическую форму и заниматься спортом. Кроме того, в селе ведется ремонт детской площадки, где малыши будут весело проводить время на свежем воздухе.

Вознесеновцы уверены, что эти изменения сделают село привлекательным и удобным для жизни.

Фото: Официальный канал Целинного района

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