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15 октября, 13:40
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Двум многодетным семьям из Калмыкии торжественно вручены медали ордена «Родительская слава»

Двум многодетным семьям из Калмыкии торжественно вручены медали ордена «Родительская слава»

Награда вручается многодетным родителям за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании четырех и более детей.

Мингиян и Вера Бовалдыковы воспитывают шестерых детей. Утнасун и Деля Дорджиевы – родители пятерых.

В Калмыкии за пять лет количество многодетных выросло на 28 процентов. Также расширяются региональные меры поддержки: предоставляются выплаты на оплату коммунальных услуг, питание на каждого учащегося, оказывается помощь в подготовке к школе, компенсируется часть стоимости обучения студентов из многодетных семей по программам среднего профессионального образования.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил родителей с наградой, отметив: «Это особенно значимо в объявленный президентом Год семьи. Мы видим, как традиции многодетности приобретают первостепенное значение. Испокон веков у калмыков было много детей. Считалось, чем больше детей, тем она крепче и сильнее».

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