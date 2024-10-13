Двум многодетным семьям из Калмыкии торжественно вручены медали ордена «Родительская слава»

Награда вручается многодетным родителям за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании четырех и более детей.

Мингиян и Вера Бовалдыковы воспитывают шестерых детей. Утнасун и Деля Дорджиевы – родители пятерых.

В Калмыкии за пять лет количество многодетных выросло на 28 процентов. Также расширяются региональные меры поддержки: предоставляются выплаты на оплату коммунальных услуг, питание на каждого учащегося, оказывается помощь в подготовке к школе, компенсируется часть стоимости обучения студентов из многодетных семей по программам среднего профессионального образования.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил родителей с наградой, отметив: «Это особенно значимо в объявленный президентом Год семьи. Мы видим, как традиции многодетности приобретают первостепенное значение. Испокон веков у калмыков было много детей. Считалось, чем больше детей, тем она крепче и сильнее».