Сегодня Бату Хасиков сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы республики Калмыкия в региональную избирательную комиссию

Вместе с документами были сданы листы поддержки с подписями муниципальных депутатов.

В соответствии с действующим законодательством, комиссия в течение 10 дней проведет проверку представленных документов.

После этого будет принято решение о регистрации кандидата.

Напомним, что сегодня завершающий день, когда кандидаты должны представить пакет необходимых для регистрации документов.