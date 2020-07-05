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7 июля, 15:18
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Сегодня Бату Хасиков сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы республики Калмыкия в региональную избирательную комиссию

Сегодня Бату Хасиков сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы республики Калмыкия в региональную избирательную комиссию

Вместе с документами были сданы листы поддержки с подписями муниципальных депутатов.

В соответствии с действующим законодательством, комиссия в течение 10 дней проведет проверку представленных документов.

После этого будет принято решение о регистрации кандидата.

Напомним, что сегодня завершающий день, когда кандидаты должны представить пакет необходимых для регистрации документов.

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