Сегодня Бату Хасиков сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы республики Калмыкия в региональную избирательную комиссию
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Вместе с документами были сданы листы поддержки с подписями муниципальных депутатов.
В соответствии с действующим законодательством, комиссия в течение 10 дней проведет проверку представленных документов.
После этого будет принято решение о регистрации кандидата.
Напомним, что сегодня завершающий день, когда кандидаты должны представить пакет необходимых для регистрации документов.