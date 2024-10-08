Сегодня 95-летний юбилей отметила элистинка Елизавета Харашкина

Имениннице вручили поздравление Президента России Владимира Путина.

Для Елизаветы Борисовны это стало приятным сюрпризом. Она выразила благодарность за заботу о ней и ее семье, произнося благопожелание на калмыцком языке.

Юбиляр родилась в селе Сладкое Яшалтинского района. В 1943 году, ее семья была депортирована в Омскую область, где она трудилась дояркой и внесла свой вклад в общую победу. В 1949 году Елизавета Борисовна вышла замуж за Леонида Озямовича, и в 1958 году семья вернулась в родную Калмыкию.

По возвращению в Элисту она работала в Горпищторге. За многолетнюю работу награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями и званием «Ветеран труда РФ». Вместе с мужем воспитали 5 детей, и теперь гордятся 4 внуками и 5 правнуками.

Фото: Администрация города Элисты