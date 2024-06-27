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1 июля, 07:31
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С сегодняшнего дня в Калмыкии повысится плата за коммунальные услуги

С сегодняшнего дня в Калмыкии повысится плата за коммунальные услуги

В региональной службе по тарифам сообщили, что в среднем на 10,6%. Так электроэнергия для населения Калмыкии подорожает на 9%. При этом отметили, что тарифы на нее будут дифференцированы.

Это обусловлено сокращением перекрестного субсидирования населению и предотвращением использования электроэнергии для не бытовых, т.е. коммерческих целей.

Рост тарифа на газ в следующем полугодии увеличится в пределах 10%, а стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения в среднем по Калмыкии вырастет на 8,9 % и 17,8 % соответственно.

И напротив, тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами снизятся.

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