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15 октября, 14:02
НовостиКриминал

В Калмыкии задержаны два любителя пьяной езды.

В Калмыкии задержаны два любителя пьяной езды.

Сотрудниками полиции Калмыкии за прошедшие сутки задержаны двое граждан, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Накануне в ночное время инспекторами Отдельного взвода ДПС ГАИ в Элисте был задержан водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер». У 58-летнего местного жителя наблюдались явные признаки состояния опьянения.

В ходе проверки базы данных инспектор установил, что в 2023 году мужчина был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение сроком на 20 месяцев. По данному факту материалы проверки переданы в отдел дознания Управления МВД России по городу Элисте, где будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное правонарушение было выявлено участковыми полиции поселка Большой Царын. Нарушитель - 57-летний местный житель, севший за руль в состоянии опьянения, ранее был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. В отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

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