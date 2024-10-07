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9 октября, 07:28
НовостиСобытиеКультура

Два обновленных объекта культуры получат жители Октябрьского района.

Два обновленных объекта культуры получат жители Октябрьского района.

Этой осенью уже завершен капитальный ремонт сельского Дома культуры в поселке Цаган-Нур, а скоро будет сдана в эксплуатацию Детская школа искусств в Большом Царыне.

Глава Октябрьского РМО Басанг Убушаев сообщил, что, при финансовой поддержке правительства Калмыкии, внимании к объектам главы республики Бату Хасикова и министерства культуры и туризма РК, работы по капитальному ремонту Дома культуры в Цаган Нуре завершены. Отрадно, что подрядная организация ООО «Кишг» справилась с этой задачей досрочно. Осталось только благоустроить прилегающую территорию.

Из трех уровней бюджета – федерального, республиканского и местного на ремонт Дома культуры выделено 46,6 миллионов рублей. На капитальный ремонт Детской школы искусств в Большом Царыне - 48,9 миллионов рублей.

Детскую школу искусств готовит к сдаче ООО «Тепло-Эксперт». Организация работает хорошими темпами и обещает сдать объект в эксплуатацию раньше намеченного срока.

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