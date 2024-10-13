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15 октября, 09:50
Новости

Сегодня в Элисте начало отопительного сезона.

Сегодня в Элисте начало отопительного сезона.

Во всех зданиях, подключенных к центральному отоплению, батареи в скором времени должны дать тепло. Но, часто бывает так: в некоторых домах батареи уже горячие, а в других жители все еще в ожидании первого тепла.

С сегодняшнего дня на нашем сайте ГТРК «Калмыкия» и аккаунтах в соцсетях стартует опрос: «Пришло ли в ваш дом тепло?». В комментариях жильцы могут указать причины того, почему, по их мнению, батареи в многоэтажном доме холодные.

Итак, опрос начинается.

Сайт ГТРК «Калмыкия»

https://vesti-kalmykia.ru/

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ВК

https://vk.com/poll-173737045_985991385
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Пришло ли в ваш дом тепло?
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