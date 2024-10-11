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14 октября, 12:20
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Золото, серебро и бронзу привезли юные спортсменки Калмыкии.

Золото, серебро и бронзу привезли юные спортсменки Калмыкии.

В Ессентуках завершился Всероссийский турнир по тхэквондо "Кубок Северного Кавказа", посвящённый памяти мастера спорта международного класса, участницы Олимпийских игр Маргариты Мкртчан.

За награды боролись юниоры 2004-2006 годов рождения и кадеты 2007-2009 годов рождения.

В этом году "Кубок Северного Кавказа" охватил большое количество регионов. Спортсмены Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Кабардино-Балкарии, Крыма, Краснодарского края и других областей, и республик приняли участие в чемпионате.

Сборную команду Республики Калмыкия достойно представили спортсменки двух возрастных групп. В возрастной группе 10-11 лет Дарья Бадмаева завоевала золото и получила специальный приз «За лучшую технику». А в группе 12-14 лет Арина Мальмакова заняла второе место, Сувсана Аржанова – третье место.

Поздравления принимает и тренерский состав: Олег Наминов, Анжела Андреева и Арслана Мальмакова.

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Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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