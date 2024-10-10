В Черноземельском районе в результате столкновения фуры и грузового транспорта погиб человек

Сообщение о ДТП на 196 километре трассы Р-215 ФАД Астрахань- Кизляр поступило сегодня в 07:28.

На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств. Тело погибшего водителя извлекли из авто с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В результате ДТП погиб 1 человек.

Фото: МЧС Республики Калмыкия