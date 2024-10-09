11 октября, 12:53
 16 °C
106,51
97,24
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 октября, 09:29
НовостиСобытиеЗдравоохранение

В Республиканском детском медицинском центре впервые проведена уникальная операция по профилю "Челюстно-лицевая хирургия при врожденных пороках развития".

В Республиканском детском медицинском центре впервые проведена уникальная операция по профилю "Челюстно-лицевая хирургия при врожденных пороках развития".

Хирург Айса Эняева с применением современных технологий успешно завершила операцию шестилетнему мальчику из Приютного.

- «Операция технически сложная. Мы устранили имеющийся дефект твердого и мягкого нёба путем пластики местными тканями на всем протяжении, в том числе удлиняя мягкое нёбо. После операции наш маленький пациент чувствует себя хорошо, учится разговаривать, принимает пищу без заброса еды в носовой ход", - говорит челюстно-лицевой хирург. Проведение в республике операций с применением новых, сложных и уникальных методов лечения кардинально меняют качество жизни юных пациентов.

Фото: Минздрав Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия