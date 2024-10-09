В Республиканском детском медицинском центре впервые проведена уникальная операция по профилю "Челюстно-лицевая хирургия при врожденных пороках развития".

Хирург Айса Эняева с применением современных технологий успешно завершила операцию шестилетнему мальчику из Приютного.

- «Операция технически сложная. Мы устранили имеющийся дефект твердого и мягкого нёба путем пластики местными тканями на всем протяжении, в том числе удлиняя мягкое нёбо. После операции наш маленький пациент чувствует себя хорошо, учится разговаривать, принимает пищу без заброса еды в носовой ход", - говорит челюстно-лицевой хирург. Проведение в республике операций с применением новых, сложных и уникальных методов лечения кардинально меняют качество жизни юных пациентов.

Фото: Минздрав Калмыкии