Сегодня делегация парламентариев из Калмыкии выехала в Ростов-на-Дону.

Ее возглавил спикер Артем Михайлов. Там 11 октября начнет свою работу XLI Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Ключевая тема – «Государственная поддержка семьи: региональные формы и их значимость». Участники обсудят актуальные вопросы в этой сфере и поделятся своим опытом по реализации дополнительных мер социальной поддержки.

Всего в повестке включено рассмотрение 56 вопросов, среди которых четыре инициативы, предложенные законодательным органом Калмыкии. Это предложения, касающиеся права на досрочное пенсионное обеспечение для работников противопожарной службы. Сохранения плодородия сельскохозяйственных растений и совершенствования технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна», а также поддержка молодых тренеров, работающих в сельской местности.