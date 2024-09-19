Первый фиджитал центр открыт в Элисте

Центр создан при поддержке заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Это всего лишь пятый по счету фиджитал центр в России.

Аркадий Муниев, первый президент Федерации фиджитал-спорта в РК, считает открытие центра большим событием.

Здесь молодые люди республики смогут заниматься киберспортом и мини-футболом, баскетболом, волейболом на спортивной площадке. Помимо этого, в центре планируют проводить соревнования различного уровня.

Видео: Министерство физической культуры и спорта РК