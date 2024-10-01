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3 октября, 06:48
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Педагоги из Калмыкии в Артеке приняли участие в 75-ой сессии повышения квалификации для педагогов среднего общего образования».

Педагоги из Калмыкии в Артеке приняли участие в 75-ой сессии повышения квалификации для педагогов среднего общего образования».

Две команды из Элисты – школа № 8 имени Номто Очирова и Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая Пандита, а также средняя школа села Садовое Сарпинского района представляли республику на этой сессии.

На протяжении пяти дней участники изучали современные методы и технологии, направленные на улучшение воспитательного процесса в школах. В рамках программы состоялся обмен опытом с экспертами «Артека», изучение нормативной документации, знакомство с образовательной программой центра и его историей.

В защите своих проектов этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты из Калмыкии была награждена дипломом за лучшую презентацию проектирования воспитательного процесса.

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