В Штабе общественной поддержки Единой России в Элисте состоялось обсуждение проекта закона России « Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Его суть заключается в том, чтобы органы городских, районных и сельских поселений перестали быть сторонними наблюдателями, а стали полноценными участниками законотворческого процесса. Ведь они наиболее приближены к населению. А инициативы и предложения с мест, позволят создать механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо его жителей.
В обсуждении на площадке приняли участие члены Ассоциации Совета муниципальных образований Калмыкии. Это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту прав муниципалитетов и представление их интересов по решению социальных, экономических и иных проблем между собой и органами госвласти.
В состав Совета входят 128 муниципалитетов региона, в том числе городских, районных и сельских поселений.
После обсуждения поправки в законопроект комитет Госдумы по государственному строительству представит в Совет нижней палаты Федерального Собрания. Срок истекает 22 октября.