Завершился турнир по боксу памяти тренера-наставник Сергея Монкурова.

В поединках на рингах Ойрат Арены встретились 120 юных боксёров Калмыкии. В течение трех дней лучшие спортсмены республики выясняли, кто сильней, быстрей, выносливей. Но спорт есть спорт, поэтому на ринге были радость победы и слезы поражения. Не уступали в силе и мужестве мальчишкам на ринге девочки. К примеру, Анита Дорджиева была удостоена номинации «Самый достойный бой».

На турнире были названы лучшие в номинациях. Приз за лучшую технику получил Акоп Даноян, номинации «За волю к победе» удостоился Ислам Алиев из Большого Царына. Лучшим тренером стал Николай Анчаев (Комсомольский), а лучшим судьей – Данила Скворцов.

Фото: РСШОР по боксу им. Балзанова Ц. С.