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10 октября, 09:55
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии генеральный директор акционерного общества подозревается в получении взяток

В Калмыкии генеральный директор акционерного общества подозревается в получении взяток

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Генеральный директор АО «Племрепродуктор «Шатта» подозревается в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2023 года, он являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, получил от четырех жителей Кетченеровского района денежные средства в общей сумме 220 тысяч рублей в качестве взяток за совершение незаконных действий, связанных с предоставлением возможности приобретения животноводческих стоянок, находящихся в собственности Племрепродуктора «Шатта».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса подозреваемый вину признал. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ и расследуется Малодербетовским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России.

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