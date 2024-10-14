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16 октября, 06:53
НовостиСпорт

Студент из Калмыкии завоевал путевку на Первенство России по каратэ

Студент из Калмыкии завоевал путевку на Первенство России по каратэ

В Майкопе завершилось Первенство ЮФО по карате среди юниоров. В турнире приняли участие более 500 спортсменов от 12 до 20 лет из Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкии, Ростовской области, Республики Крым.

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Рустам Омаров и Александр Скляров – студенты физического отделения Элистинского педагогического колледжа имени Х. Б. Канукова представляли Калмыкию.

Рустам Омаров занял первое место, второе место у Александра Склярова. Они – воспитанники тренера Максима Абшульдинова. Рустам завоевал путёвку на Первенство России по каратэ.

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