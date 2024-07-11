На 87-м заседании Избирательной комиссии Калмыкии зарегистрирован кандидат на должность главы Республики Юрий Хрущев.
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Ему 35 лет, он выдвинут региональным отделением Политической партии ЛДПР, сообщили в избиркоме. Его документы прошли проверку и соответствуют требованиям федерального и республиканского законодательства. Хрущев - второй кандидат на пост главы, зарегистрированный избиркомом Калмыкии.
В связи с непредставлением документов для регистрации в установленный законом срок на заседании принято постановление о признании Натальи Манжиковой утратившей статус кандидата на должность главы Калмыкии.