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28 сентября, 06:58
НовостиСобытиеКриминал

В Городовиковском районе у местного жителя полиция выявила незаконное хранение наркотических средств

В Городовиковском районе у местного жителя полиция выявила незаконное хранение наркотических средств

Это произошло накануне. Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские остановили автомобиль, под управлением 52-летний местного жителя. При осмотре транспортного средства обнаружены два пакета с растительным веществом, которое мужчина назвал дикорастущей коноплей для личного употребления. Он также указал место, где была собрана конопля, и это место было уничтожено.

Изъятое вещество, весом около 590 гр. направлено на экспертизу. По результатам анализа будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия

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