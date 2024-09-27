В Городовиковском районе у местного жителя полиция выявила незаконное хранение наркотических средств

Это произошло накануне. Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские остановили автомобиль, под управлением 52-летний местного жителя. При осмотре транспортного средства обнаружены два пакета с растительным веществом, которое мужчина назвал дикорастущей коноплей для личного употребления. Он также указал место, где была собрана конопля, и это место было уничтожено.

Изъятое вещество, весом около 590 гр. направлено на экспертизу. По результатам анализа будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия