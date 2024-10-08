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10 октября, 09:47
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В Калмыкии, в ходе проведения 2 этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» установлен факт незаконного пребывания в РФ гражданки Украины

В Калмыкии, в ходе проведения 2 этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» установлен факт незаконного пребывания в РФ гражданки Украины

В соответствии с действующим законодательством, въезд в Российскую Федерацию ей закрыт, но, несмотря на запрет, женщина нарушила правила въезда в страну.

По результатам рассмотрения судебным органом вынесено наказание гражданке в виде административного штрафа и принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

В настоящее время женщина помещена в специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства до исполнения решения о высылке.

Фото: МВД Калмыкия

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