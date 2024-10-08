Белый сайгак на "Черных землях"

Сотрудники заповедника "Черные земли" вновь поделились крайне редким кадром.

Госинспекторы в течение всего лета периодически видели издалека белого сайгака, бегущего в стаде сородичей. Но он был очень осторожен, и не удавалось даже разглядеть его. И вот, в конце сентября, старшему государственному инспектору заповедника Лавгаеву Эвру Владимировичу удалось заснять на фотоаппарат неуловимого альбиноса. Это оказалась молодая самочка, полная сил и энергии.

Фото: Заповедник "Черные земли"