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10 октября, 08:15
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Белый сайгак на "Черных землях"

Белый сайгак на "Черных землях"

Сотрудники заповедника "Черные земли" вновь поделились крайне редким кадром.

Госинспекторы в течение всего лета периодически видели издалека белого сайгака, бегущего в стаде сородичей. Но он был очень осторожен, и не удавалось даже разглядеть его. И вот, в конце сентября, старшему государственному инспектору заповедника Лавгаеву Эвру Владимировичу удалось заснять на фотоаппарат неуловимого альбиноса. Это оказалась молодая самочка, полная сил и энергии.

Фото: Заповедник "Черные земли"

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