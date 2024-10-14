Прокурорская проверка защитила права несовершеннолетней.

Комиссия по делам несовершеннолетних Яшалтинского РМО незаконно вынесла постановление о привлечении 15-летней жительницы района к административной ответственности с назначением штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку соблюдения административного законодательства. При рассмотрении протокола об административном правонарушении, отмечено, что допущены грубые нарушения. В частности, взяты объяснения у девочки в отсутствии законного представителя.

Прокуратура незаконное постановление опротестовала в районном суде. Суд Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП Яшалтинского РМО признал незаконным и отменил.