В республике открыты воскресные буддийские школы для детей.

В Калмыцкой национальной гимназии продолжила свою работу буддийская воскресная школа. Её слушателями стали ученики общеобразовательных учреждений Элисты, Ульдючинской сельской национальной гимназии и Песчаной средней школы Приютненского района.

В Яшкульском и Юстинском районах при буддийских храмах Чилгира и Цаган Амана также открыты воскресные детские школы.

Занятия по предмету "Буддийская логика" проводят священнослужители, что обеспечит максимальное погружение слушателей в мир буддийской философии.

Кроме того, в рамках программы, учащиеся познакомятся с основами старинной калмыцкой письменности "Тодо бичиг".

- "Убеждена, что обучающиеся школ впоследствии продемонстрируют полученные знания, ведь уроки помогают им развивать нравственность, формируют гражданскую ответственность, а также уважение к культуре и ее разнообразию", - считает и.о. министра образования и науки РК Булган Ангирова.