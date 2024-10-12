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14 октября, 14:36
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Компенсация морального вреда, причиненного уксусом бездомной собаки, взыскана с Управления ветеринарии Калмыкии.

Компенсация морального вреда, причиненного уксусом бездомной собаки, взыскана с Управления ветеринарии Калмыкии.

Прокуратура Сарпинского района в судебном порядке потребовала выплаты компенсации морального вреда матери несовершеннолетнего мальчика за укус собаки. По результатам проверки установлено, что в июле этого года бездомная собака укусила на детской игровой площадке села Садовое шестилетнего ребенка.

Прокуратура района, в интересах несовершеннолетнего, обратилась в Элистинский городской суд с исковым заявлением о взыскании с Управления ветеринарии Калмыкии компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры района.

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