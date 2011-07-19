В Калмыкии на территории лесного фонда действует 3-4 класс пожарной опасности

По данным профильного министерства, возможны риски возгорания. Они могут появиться от любого источника огня и повышенных температур. Поэтому необходимо воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения палов сухой растительности. С начала года специалистами Региональной диспетчерской службы ведется круглосуточный мониторинг пожароопасности при помощи информационной системы дистанционного мониторинга. Зафиксировано и отработано чуть более 120 термических точек на площади около 5000 га.