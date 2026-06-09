10 июня, 17:49
 30 °C
82,78
71,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 июня, 12:43
НовостиСобытие

В селе Северное Лаганского района запущено производство кормов из камышово-злаковой травосмеси

В селе Северное Лаганского района запущено производство кормов из камышово-злаковой травосмеси

Это новый продукт питания для сельскохозяйственных животных. Его использование способно полностью удовлетворить потребность скота в грубых кормах, особенно в период зимовки. Реализация инвестиционного проекта позволит снизить зависимость Калмыкии от поставок фуража из других регионов, а также создать 60 новых рабочих мест. Заёмные средства, а это 117 млн рублей, направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия