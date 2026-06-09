В селе Северное Лаганского района запущено производство кормов из камышово-злаковой травосмеси

Это новый продукт питания для сельскохозяйственных животных. Его использование способно полностью удовлетворить потребность скота в грубых кормах, особенно в период зимовки. Реализация инвестиционного проекта позволит снизить зависимость Калмыкии от поставок фуража из других регионов, а также создать 60 новых рабочих мест. Заёмные средства, а это 117 млн рублей, направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.