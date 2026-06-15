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16 июня, 12:58
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Сотрудники МЧС спасли мужчину, выпавшего из окна в Элисте

Сигнал о происшествии в 6-м микрорайоне поступил в пожарную охрану в 12:06. По предварительным данным, мужчина выпал из окна третьего этажа и оказался на козырьке над входом в подъезд. На место незамедлительно прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части №18. С помощью трёхколенной лестницы огнеборцы совместно со спасателями Центра гражданской защиты безопасно спустили пострадавшего на землю и передали бригаде скорой помощи. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: МЧС Республики Калмыкия

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