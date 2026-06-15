Калмыкия подвела итоги работы на международном туристическом форуме «Путешествуй!»

Форум прошёл в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня, объединив деловую повестку, масштабную экспозицию и фестивальную программу. Важным этапом для республики стало подписание соглашения с сервисом путешествий «Туту». Партнёрство направлено на продвижение региона и повышение его туристической привлекательности. С 2024 года в рамках проекта «Медиаразведка» здесь успешно проведены три пресс-тура, благодаря которым о потенциале Калмыкии узнали тысячи путешественников. Также на форуме состоялись рабочие встречи с Федерацией спортивного туризма России и ИТАР-ТАСС. Обсуждались совместные проекты, организация пресс-туров, информационное сопровождение и продвижение на внутреннем и внешнем рынках.

Министр культуры и туризма республики Евгений Бембеев отметил, что росту привлекательности региона способствуют меры национального проекта «Туризм и гостеприимство»: создание новых гостиниц и турмаршрутов, увеличение въездного потока. Стенд Калмыкии на форуме посетило более 320 тысяч человек, что на 77,8% больше, чем годом ранее.

Видео: Правительство Калмыкии в Макс