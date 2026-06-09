Сегодня вся страна прощалась с Героем России Нараном Очир-Горяевым

Заместитель командира батальона, старший лейтенант Очир-Горяев погиб 4 июня при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Сослуживцы и друзья говорят: наша задача — сохранить память о мужестве и самоотверженности отважного земляка и передать её из поколения в поколение. В Элисте сегодня работает военкор ВГТРК Михаил Федотов со своей съёмочной группой.

📼В эфире федерального телеканала «Россия 1» вышел сюжет о калмыцком воине.