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10 июня, 12:44
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Сегодня вся страна прощалась с Героем России Нараном Очир-Горяевым

Заместитель командира батальона, старший лейтенант Очир-Горяев погиб 4 июня при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Сослуживцы и друзья говорят: наша задача — сохранить память о мужестве и самоотверженности отважного земляка и передать её из поколения в поколение. В Элисте сегодня работает военкор ВГТРК Михаил Федотов со своей съёмочной группой.

📼В эфире федерального телеканала «Россия 1» вышел сюжет о калмыцком воине.

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