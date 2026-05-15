В Калмыкии прошел турнир по рукопашному бою памяти павших героев СВО

16 мая в поселке Песчаный Приютненского района состоялся IV Ежегодный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Мероприятие, ставшее уже традиционным для региона, собрал на своей площадке более 200 участников и зрителей. В этом году за призовые места боролись спортсмены из Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки юных бойцов, их упорство и волю к победе.

Победители и призеры турнира награждены кубками и медалями, для команд – победителей предусмотрены денежные призы.