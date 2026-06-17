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16 июня, 18:24
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В летний период в Калмыкии действуют 92 площадки для отдыха школьников: 88 пришкольных и 4 стационарных оздоровительных учреждения.

«Сайгачонок» (Целинный район), «Лесная сказка» (Яшалтинский), «Берёзка» (Городовиковский) и «Джангар» на базе санатория КалмГУ — примут около полутора тысяч детей. В Ики-Бурульском районе работает лагерь дневного пребывания с программой «В дружбе народов — сила России». Смена приурочена к Году единства народов. В расписании — спортивные эстафеты, мастер-классы по народным ремёслам и тематические дни, посвящённые культурам разных регионов. В видеосюжете — фрагменты занятий и отдыха школьников в этом лагере. Все площадки работают до конца августа.

Видео: Правительство Калмыкии

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