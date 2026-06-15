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16 июня, 11:51
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Медалью «Отец солдата» награждён Сергей Минкеев. Награду ему вручил председатель Народного Хурала Артём Михайлов в знак признания того, что Сергей Бюрюнович воспитал настоящих защитников Отечества

Его сын Александр, лейтенант и командир штурмового взвода, геройски погиб в зоне СВО в феврале прошлого года. За отвагу он посмертно награждён орденом Мужества. Настоящий герой и его внук Олег Санджиев. Освоив навыки работы с квадрокоптером, он проявил себя как лучший артиллерийский корректировщик в подразделении. Погиб при выполнении боевого задания в апреле 2022-го и также был посмертно удостоен ордена Мужества. Сергей Бюрюнович личным примером привил им важнейшие качества: ответственность, взаимовыручку и преданность Родине, заложив основы нравственности и духовных ориентиров

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