Хоккейная команда «Динамо-Элиста» - Чемпион

Семь месяцев борьбы, десятки ярких матчей, сотни эмоций- все это о «Кубке Джунгара». В решающем противостоянии за главный трофей турнира встретились хоккейные команды «Динамо» и «Элиста».

На протяжении всего чемпионата ХК «Элиста» уверенно шла в числе лидеров и завершила регулярный сезон на вершине турнирной таблицы. Но амбициозное «Динамо» уже доказало, что готово бороться до конца и побеждать в самых важных матчах.

На льду, как и в службе, побеждает тот, кто умеет действовать собранно и чётко, принимать решения за доли секунды и никогда не сдаваться, это подтвердили калмыцкие силовики. Напомним, что команда «Динамо-Элиста» теперь двукратный обладатель победного кубка.

Видео: МВД Калмыкии