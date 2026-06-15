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16 июня, 07:29
Новости

Житель Яшалтинского района осужден за хранение конопли

Житель Яшалтинского района осужден за хранение конопли

Прокуратурой Яшалтинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Следствием установлено, что 4 февраля утром в четырех километрах от села Матросово обвиняемый обнаружил кусты дикорастущей конопли, собрал их для личного употребления и хранил при себе до изъятия сотрудниками полиции.

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