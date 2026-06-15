Житель Яшалтинского района осужден за хранение конопли

Прокуратурой Яшалтинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Следствием установлено, что 4 февраля утром в четырех километрах от села Матросово обвиняемый обнаружил кусты дикорастущей конопли, собрал их для личного употребления и хранил при себе до изъятия сотрудниками полиции.