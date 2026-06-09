Ушёл из жизни Почётный архитектор России, Заслуженный работник народного хозяйства Калмыкии Сергей Шалаев

Его имя неразрывно связано с обликом современной Элисты. С 1983 года он работал в органах местного самоуправления, долгие годы был Главным архитектором города и республики. Под его началом строились микрорайоны, возводились здания Верховного суда, Казначейства, Фонда социального страхования, центра «Уралан» и многие другие. При его участии разрабатывался первый этап Генплана Элисты, по его инициативе установлен памятник погибшим в Широклаге.

Сергей Исаевич возглавлял региональный Союз архитекторов России, входил в состав Общественной палаты. Светлая память о Мастере сохранится в сердцах жителей республики. Соболезнования родным и близким.

Фото: Администрация города Элисты