Военный из Калмыкии рассказал о службе на передовой и поддержке земляков

«Босс» — так называют героя видео боевые товарищи. Недавно Народный фронт Калмыкии передал ему автомобиль от Росреестра. Сегодня эта машина помогает подразделению выполнять задачи, обеспечивая мобильность на передовой. До начала специальной военной операции наш земляк работал машинистом в Московском метрополитене. Когда его брат отправился защищать Родину, он не смог остаться в стороне и последовал его примеру. Сейчас «Босс» вместе с сослуживцами обеспечивает безопасность на земле и в воздушном пространстве. Он отметил: поддержка земляков напоминает ребятам, что дома их ждут, в них верят и ими гордятся.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия