В Калмыкии, чтобы накопить миллион, потребуется более десяти лет.

Инфографика РИА Новости наглядно показала, что лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления миллиона стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за четыре года и один месяц.

Калмыкия занимает в рейтинге 83 место, срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате 10 лет и три месяца. Доля работников, которые не смогут накопить миллион за десять лет и три месяца составляет 31,1%.