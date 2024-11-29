В Калмыкии, чтобы накопить миллион, потребуется более десяти лет.
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Инфографика РИА Новости наглядно показала, что лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления миллиона стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за четыре года и один месяц.
Калмыкия занимает в рейтинге 83 место, срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате 10 лет и три месяца. Доля работников, которые не смогут накопить миллион за десять лет и три месяца составляет 31,1%.