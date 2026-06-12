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15 июня, 12:55
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 7 ДТП, в которых 15 человек получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 7 ДТП, в которых 15 человек получили травмы

13 июня в селе Троицкое Целинного района несовершеннолетний водитель мотоцикла RACER на улице Братьев Кургузскиных, не учтя дистанцию до впереди движущейся автомашины HONDA CR-V, допустил столкновение. В результате водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение. Кроме того, за этот же период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2734 постановления об административных правонарушениях с помощью автоматической фотовидеофиксации.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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