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16 июня, 15:42
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Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения ветеринарного законодательства

Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения ветеринарного законодательства

У четырёх индивидуальных предпринимателей отсутствуют средства маркировки сельскохозяйственных животных, что не позволяет их идентифицировать и учитывать. С 1 сентября 2023 года в России действует требование об обязательном маркировании скота с внесением данных в систему Россельхознадзора «Хорриот». Это обеспечивает прослеживаемость продукции и помогает предотвращать распространение заразных болезней. В отношении нарушителей возбуждены административные  дела. Виновные привлечены к ответственности.

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