Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения ветеринарного законодательства

У четырёх индивидуальных предпринимателей отсутствуют средства маркировки сельскохозяйственных животных, что не позволяет их идентифицировать и учитывать. С 1 сентября 2023 года в России действует требование об обязательном маркировании скота с внесением данных в систему Россельхознадзора «Хорриот». Это обеспечивает прослеживаемость продукции и помогает предотвращать распространение заразных болезней. В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Виновные привлечены к ответственности.