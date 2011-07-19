В Яшкульском районе выявлен факт фиктивной регистрации 12 граждан

Сотрудники миграционного пункта МО МВД России «Яшкульский» в рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант — 2026» установили: 48-летняя местная жительница зарегистрировала в своём домовладении 12 граждан РФ. Фактически по указанному адресу никто из них не проживал.

Проводятся проверочные мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение. Женщине грозит уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства.

