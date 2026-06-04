Суд отказал Виталию Бородину в иске к Алле Пугачёвой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией требовал у певицы 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). По словам Бородина, Пугачёва оскорбляла его и негативно высказывалась о проведении специальной военной операции.

В удовлетворении иска отказано, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.