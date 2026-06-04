6 июня, 18:46
 24 °C
85,56
73,47
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июня, 15:41
НовостиСобытие

Суд отказал Виталию Бородину в иске к Алле Пугачёвой

Суд отказал Виталию Бородину в иске к Алле Пугачёвой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией требовал у певицы 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). По словам Бородина, Пугачёва оскорбляла его и негативно высказывалась о проведении специальной военной операции.

В удовлетворении иска отказано, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия