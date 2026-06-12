Сегодня – День создания юннатского движения в России

Первая в стране биологическая станция юных натуралистов и любителей природы была организована в Сокольниках. В Калмыкии на протяжении ряда десятилетий действует республиканский Эколого-биологический центр. Его сотрудники – организаторы различных региональных конкурсов, конференций по экологии, тематических акций. Юные экологи и зоологи получают не только необходимые знания и умения, но и учатся бережнее относиться к природе.