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15 июня, 11:23
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Сегодня – День создания юннатского движения в России

Сегодня – День создания юннатского движения в России

Первая в стране биологическая станция юных натуралистов и любителей природы была организована в Сокольниках. В Калмыкии на протяжении ряда десятилетий действует республиканский Эколого-биологический центр. Его сотрудники – организаторы различных региональных конкурсов, конференций по экологии, тематических акций. Юные экологи и зоологи получают не только необходимые знания и умения, но и учатся бережнее относиться к природе.

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