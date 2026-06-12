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15 июня, 09:57
НовостиСельское хозяйство

Сегодня на полях региона зерноводческие хозяйства продолжают борьбу с саранчой и другими вредителями сельхозугодий

Сегодня на полях региона зерноводческие хозяйства продолжают борьбу с саранчой и другими вредителями сельхозугодий

Растениеводы Калмыкии – на старте уборки зерновых. Между тем погодные условия способствуют своевременному созреванию сельхозкультур. Дожди в мае и в начале июня были, кстати, для активного роста дружных всходов. К тому же в хозяйствах заложили хорошую основу под будущий урожай. Ожидается, что по итогам жатвы в регионе получат не ниже 1 миллиона тонн зерновых, включая рис. Сейчас также стоит задача – сберечь озимые поля от возгорания.

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