Смерть от укуса клеща. Эпидемиологи Калмыкии констатировали первый в этом году летальный случай

Житель Элисты работал на животноводческой стоянке в Целинном районе. Там и заразился опасной вирусной инфекцией от членистоногого. Лабораторное исследование подтвердило диагноз: Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мужчина, к сожалению, обратился за медпомощью не сразу, а после резкого ухудшения самочувствия.

Всего с жалобами на нападение клещей в медицинские учреждения обратились более 180 человек, из них 65 детей. Калмыкия относится к эндемичной территории, где вирус КГЛ постоянно циркулирует среди людей и животных. Поэтому обработке скота, домашних питомцев и пастбищных угодий необходимо уделять особое внимание, сообщают в ведомстве.