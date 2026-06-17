18 июня, 13:09
 28 °C
84,34
72,75
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 июня, 09:36
НовостиСобытие

Смерть от укуса клеща. Эпидемиологи Калмыкии констатировали первый в этом году летальный случай

Житель Элисты работал на животноводческой стоянке в Целинном районе. Там и заразился опасной вирусной инфекцией от членистоногого. Лабораторное исследование подтвердило диагноз: Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мужчина, к сожалению, обратился за медпомощью не сразу, а после резкого ухудшения самочувствия.

Всего с жалобами на нападение клещей в медицинские учреждения обратились более 180 человек, из них 65 детей. Калмыкия относится к эндемичной территории, где вирус КГЛ постоянно циркулирует среди людей и животных. Поэтому обработке скота, домашних питомцев и пастбищных угодий необходимо уделять особое внимание, сообщают в ведомстве.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия