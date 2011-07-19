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15 июня, 10:45

С сегодняшнего дня, из-за капитального ремонта главного здания городской поликлиники, начался прием пациентов в Республиканском госпитале ветеранов войн

С сегодняшнего дня, из-за капитального ремонта главного здания городской поликлиники, начался прием пациентов в Республиканском госпитале ветеранов войн

Там будут работать отделение лучевой и функциональной диагностики, дневной стационар, хирургическое и терапевтическое отделения. Медицинская помощь элистинцам также будет оказана на базе филиалов лечебного учреждения. В них будут принимать участковые терапевты. Об этом сообщила Ольга Китаева, исполняющая обязанности главного врача. И вот что она сообщила для тех пациентов, кто хочет заранее запланировать визиты к докторам. Городскую поликлинику отремонтируют по просьбе горожан. Напомню, она преобразится по программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца 2027 года.

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