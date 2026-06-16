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15 июня, 15:16
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Делегация Калмыкии приняла участие в Международном форуме городов-побратимов в сербском городе Ниш

Делегация Калмыкии приняла участие в Международном форуме городов-побратимов в сербском городе Ниш

Мероприятие было приурочено ко Дню святых покровителей города — императора Константина и императрицы Елены. Гостей из Калмыкии приняли в Посольстве России в Сербии, где состоялось возложение цветов к монументу советским воинам-освободителям. А на панельной дискуссии о международном сотрудничестве был представлен доклад о туристическом и культурном потенциале степной столицы. Также состоялась встреча с митрополитом Нишским Арсением. Ему была передана икона, посвященная явлению Христа Спасителя в Элисте. Министр культуры Сербии высоко оценил самобытность республики. В знак дружбы ему был вручен коллекционный экземпляр героического эпоса «Джангар». Калмыцко-сербское сотрудничество, базирующееся на богатой историко-культурной основе, призвано стать одним из мостов дружбы между государствами и примером успешного межконфессионального взаимодействия.

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