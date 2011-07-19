18 мая, 11:30

О состоянии аварийности на территории Республики Калмыкия за прошедшую неделю

В период времени с 11 по 17 мая 2026 года на дорогах республики зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 21 граждан получили травмы различной степени тяжести.

В одном из инцидентов 15 мая 19-летний житель Черноземельского района, управляя автомашиной Лада-Приора, двигаясь по улице Клыкова города Элиста, совершил наезда на несовершеннолетнего пешехода которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в медицинском учреждение.

За отчетный период с помощью систем автоматической фиксации правонарушений выявлено 2724 административных нарушения ПДД.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

