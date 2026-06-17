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16 июня, 11:15
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В Калмыкии полицейские задержали курьера-закладчика

В Калмыкии полицейские задержали курьера-закладчика

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия задержали в Целинном районе 37-летнего жителя Черноземельского района. Установлено, что задержанный являлся курьером интернет-магазина и прибыл в село Троицкое для сбыта гашиша через тайники-закладки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские с помощью служебных собак обнаружили и изъяли все оборудованные подозреваемым закладки, в том числе на территории соседнего села. Всего из незаконного оборота изъято 48 свёртков общим весом около 250 граммов. Согласно физико-химической экспертизе, содержимое изъятого является наркотическим средством гашиш. По факту возбуждено уголовное дело, фигурант заключён под стражу.

Фото: МВД Калмыкии

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