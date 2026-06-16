В Калмыкии проекты инициативного бюджетирования в этом году будут реализованы практически во всех муниципалитетах

Об этом рассказал первый заместитель председателя Правительства – министр финансов Очир Шургучеев. Он также отметил, что в 2025 году по инициативе граждан реализовали 47 проектов стоимостью свыше 120 миллионов рублей, 95 из которых выделены из республиканского бюджета. Чаще всего люди решают потратить средства на благоустройство дворов, парков и установку спортивных объектов.